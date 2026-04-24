Студентка воронежского вуза вышла из общежития и пропала без вести

18-летняя студентка одного из вузов Воронежа пропала без вести после того, покинула общежитие в Центральном районе города. Местонахождение Оразгуль Гараевой неизвестно с 17 апреля. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в пятницу, 24 апреля.
Заявка об исчезновении девушки поступила волонтёрам от её родственников. В медицинской помощи Оразгуль не нуждается.
Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост — 173 см. У Оразгуль каштановые волосы и карие глаза. Что было надето на девушке в день исчезновения — неизвестно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».