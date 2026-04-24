Нелегальный дом для престарелых на дому с более чем 10 постояльцами обнаружен в Гомельской области

В Гомельской области выявлена деятельность нелегального дома для престарелых, сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.
В КГК напомнили, что социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания подлежат лицензированию. Однако, не все соблюдают эти требования, организуя нелегальные «дома престарелых» у себя на дому.
Органы финансовых расследований установили, что на протяжении двух лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги «дома престарелых» более 10 пожилым гражданам. Выяснилось, что хозяйка не имела необходимой лицензии.
«Оплату женщина получала как от родственников “постояльцев”, так и путем снятия их пенсий с карт-счетов. Незаконно полученный доход составил свыше 135 тысяч рублей», — рассказали подробности в КГК. Теперь ей придется ответить перед законом.
Ранее рассказали, что белорус сам нарисовал госномер авто вместо утерянного, а теперь может сесть за это в тюрьму на два года.
Еще мы писали, что в Гомеле мужчина избил священника на глазах у прихожан храма из-за демонов.
Тем временем МЧС сообщило, что лист шифера и рухнувшее дерево травмировали белорусов при ураганном ветре.