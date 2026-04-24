В Волжском на посту «Плотина ГЭС» задержали бывшего квнщика с судимостью

Полицейские остановили его на посту «Плотина ГЭС» в состоянии, похожем на наркотическое опьянение.

В городе Волжском задержан 34-летний Артем Краснобаев, бывший участник команды КВН «Халатные люди», прогремевшей в 2024 году выступлением про больницу Фишера, сообщает V1.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону. При обыске квартиры у него обнаружили синтетические и другие наркотики.

На посту ДПС «Плотина ГЭС» инспекторы обратили внимание на 34-летнего водителя, чьё поведение указывало на наркотическое опьянение. Им, по мнению СМИ, оказался Артем Краснобаев, уже имевший судимость за незаконный оборот наркотиков в 2018 году.

После задержания полицейские провели обыск в его квартире и нашли грамм синтетического наркотика, ещё 12 граммов иных запрещённых веществ. Сам мужчина признался, что хранил всё для личного употребления.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Кроме того, юмориста привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и арестовали на 10 суток. После отбытия этого наказания ему изберут меру пресечения.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о приговоре экс-администратору мойки, который склонил несовершеннолетнего к потреблению наркотиков с тяжкими последствиями.

видео: vk.ru/34mvd