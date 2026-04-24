Под Воронежем поймали 22-летнего курьера мошенников из Тверской области

По данным ведомства, сначала пенсионерке позвонили под видом оператора связи для «продления договора», выманив паспортные данные. Затем в дело вступил лжесотрудник «Госуслуг», который напугал женщину взломом аккаунта и заявил, что ее деньги якобы направляются на финансирование недружественного государства. Чтобы «спасти» накопления, жертву убедили передать их доверенному лицу. В итоге пожилая женщина упаковала 950 000 рублей в темный пакет и отдала их курьеру, который назвал пароль: «Я от Артура Владимировича».