Под Воронежем поймали 22-летнего курьера мошенников из Тверской области

Полицейские в Кантемировском районе Воронежской области поймали с поличным 22-летнего жителя Тверской области, который помогал аферистам обманывать пенсионеров. Молодой человек выполнял роль курьера и забрал у 73-летней местной жительницы почти миллион рублей. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 24 апреля.
По данным ведомства, сначала пенсионерке позвонили под видом оператора связи для «продления договора», выманив паспортные данные. Затем в дело вступил лжесотрудник «Госуслуг», который напугал женщину взломом аккаунта и заявил, что ее деньги якобы направляются на финансирование недружественного государства. Чтобы «спасти» накопления, жертву убедили передать их доверенному лицу. В итоге пожилая женщина упаковала 950 000 рублей в темный пакет и отдала их курьеру, который назвал пароль: «Я от Артура Владимировича».
Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили и задержали подозреваемого. На допросе задержанный полностью признал вину, пояснив, что нашел объявление о работе в мессенджере. За каждый визит к обманутым гражданам ему обещали вознаграждение в размере 15−20 тысяч рублей, остальную сумму он переводил кураторам.
Сейчас фигурант находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.