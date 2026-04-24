Минчанка пожаловалась на неадекватное поведение подростков, которые преследовали и фотографировали ее в районе Немиги

Жительница Минска опубликовала в социальной сети сообщение о неадекватном поведении подростков на Немиге, и произошедшим заинтересовалась милиция, рассказали в МВД Беларуси.
Женщина сообщала, что юноши вели себя вызывающе, спровоцировали словесный конфликт, преследовали, фотографировали «прямо в лицо со вспышкой» и даже поставили подножку.
«Вместо того, чтобы обратиться за помощью в милицию, женщина разместила в социальной сети публикацию, которая вызвала резонанс. Конечно же, это не осталось без внимания правоохранителей», — сообщили в милиции.
Милиционеры установили личность женщины. 35-летнюю минчанку пригласили в районное управление для написания заявления, что она и сделала. Нашли и участников инцидента — двух 13-летних школьников. В милиции сообщили, что в настоящее время проводится проверка.
