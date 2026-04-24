Воронежец предстанет перед судом за попытку зарезать собутыльника

Коминтерновский районный суд Воронежа приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство собутыльника. По версии следствия, фигурант нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Об этом 24 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Согласно материалам следствия, трагедия чуть не случилась в декабре 2025 года во время совместного распития алкоголя. Между обвиняемым и его знакомым завязалась словесная перепалка. Ссора быстро переросла в агрессию. Удары ножом пришлись в область жизненно важных органов, что прямо указывало на намерение лишить человека жизни.
Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось — раненый смог оказать активное сопротивление и спастись. В настоящее время материалы дела уже находятся в суде.
На ближайших заседаниях судье предстоит определить меру пресечения для обвиняемого и назначить дату слушаний, где будут детально изучены все обстоятельства этого кровавого конфликта.