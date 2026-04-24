Силы ПВО Воронежской области привели в боевую готовность вечером 24 апреля

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области вечером пятницы, 24 апреля. Особый режим ввели в 18:43, следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Также он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что минувшей ночью в небе над одним районом Воронежской области уничтожили четыре БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.
