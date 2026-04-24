В воронежской школе № 12 у ученика обнаружили кишечную инфекцию

В учебном заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

В воронежской школе № 12 выявили случай заболевания острой кишечной инфекцией. Предварительно в СМИ появилась информация о 15-ти заболевших школьниках. Однако в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области это сообщение опровергли.

— По состоянию на 24 апреля зарегистрирован один случай острой кишечной инфекции у одного учащегося, — заверили санитарные врачи.

В настоящее время в учебном заведении проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение дальнейшего распространения инфекции.

Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.