У жительницы Перми конфисковали квартиру за фиктивную прописку иностранца

Решением пермского суда у жительницы Перми изъята квартира, где она с нарушением закона зарегистрировала гражданина иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Женщина поставила на миграционный учет иностранца в прошлом году, но прописка была фиктивной, так как в ее квартире он не проживал. Об этом стало известно правоохранительным органам, и пермячку привлекли за это к уголовной ответственности.
Кроме того, по ходатайству прокуратуры была конфискована принадлежащая ей однокомнатная квартира. Изъятое жилье поступит в доход государства. Судебное решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.