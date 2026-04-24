Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили спустя пять дней

На территории морского терминала в Туапсе полностью потушили пожар спустя пять дней. В ликвидации огня участвовали около 300 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Постоянно мониторим состояние морской акватории вблизи Туапсе. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ», — написал Вениамин Кондратьев. Он попросил жителей и гостей Туапсе «следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности».

Туапсе с начала апреля атаковали БПЛА. Пожар на территории морского терминала за это время вспыхивал уже дважды. 22 апреля местные жители сообщили о черном налете на зданиях и автомобилях в городе после дождя, вместе с которым выпали продукты горения. Роспотребнадзор подтвердил, что в разных частях города в воздухе превышены концентрации бензола, ксилола и сажи. Местных жителей призвали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и использовать маски при выходе из дома.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев.
