Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили спустя пять дней

Туапсе с начала апреля атаковали БПЛА. Пожар на территории морского терминала за это время вспыхивал уже дважды. 22 апреля местные жители сообщили о черном налете на зданиях и автомобилях в городе после дождя, вместе с которым выпали продукты горения. Роспотребнадзор подтвердил, что в разных частях города в воздухе превышены концентрации бензола, ксилола и сажи. Местных жителей призвали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и использовать маски при выходе из дома.