Кондратьев: Пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории морского терминала в Туапсе. В тушении огня на протяжении пяти дней были задействованы примерно 300 специалистов. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем. Постоянно мониторим состояние морской акватории вблизи Туапсе, — отметил глава региона.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно берут пробы воздуха на содержание вредных веществ. Также Кондратьев попросил всех жителей и гостей города следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности до улучшения ситуации, передает его Telegram-канал.

Пожар на объекте произошел после атаки украинских беспилотников в ночь на 20 апреля. В тот же день у Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что площадь загрязнения составляла 10 тысяч квадратных метров, а для локализации последствий выставили боновые заграждения.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
