Экс-вице-премьер Северной Осетии сбежала за рубеж после возбуждения дела о взятке

Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона и её сына. Оба подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год чиновница получала взятки через своего сына от индивидуального предпринимателя. В обмен на деньги она использовала свои полномочия, чтобы организовать закупки товаров у этого предпринимателя как у единственного поставщика. Общая сумма взяток превысила 2 млн рублей.

Подозреваемая скрывается за рубежом и объявлена в международный розыск. Также на неё заведено дело о превышении должностных полномочий. Следствие объединило несколько дел, включая расследование против директора государственного учреждения и предпринимателя. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей.

