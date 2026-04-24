В двух городах и двух районах Воронежской области объявлена угроза прямого удара БПЛА

Сирены завыли в Острогожском и Лискинском районах, а также в Нововоронеже и Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области вечером 24 апреля объявлен режим тревоги из-за атаки беспилотников. Вслед за общим сигналом опасности, который был введен губернатором Александром Гусевым в 18:43, в ряде муниципалитетов ситуация перешла в фазу непосредственной угрозы удара. В областном центре, Нововоронеже и двух районах региона включены системы оповещения.

Первыми под угрозу прямого удара попали Острогожский и Лискинский районы — тревога там была объявлена в 19:02. Спустя полчаса, в 19:38, аналогичный режим ввели в Воронеже и Нововоронеже. Жителей предупредили о необходимости срочно принять меры безопасности в связи с риском атаки вражеских дронов.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям МЧС: зайти в помещения, держаться подальше от окон и не выходить на улицу до отмены сигнала. При обнаружении беспилотного летательного аппарата в небе необходимо немедленно уйти из зоны его видимости и сообщить о координатах по единому номеру 112. Силы ПВО региона находятся в состоянии полной боевой готовности.

