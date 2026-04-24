В Воронеже арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над тремя детьми

Левобережный районный суд Воронежа отправил под стражу местного жителя, которого подозревают в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности детей. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних. По решению суда ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 24 апреля.
По версии следствия, обвиняемый знал, что его жертвам еще не исполнилось двенадцати лет. Пользуясь тем, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии и не могут себя защитить, он совершил в отношении них противоправные действия. Учитывая тяжесть обвинения, правоохранительные органы настаивали на самой строгой мере пресечения.
24 апреля 2026 года суд изучил материалы дела и личность подозреваемого. Согласно статье УК РФ (п. «б» ч. 5 ст. 132), если вина воронежца будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.