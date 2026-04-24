МВД объявило в розыск основателя отряда для подростков «Надежда» Штейнберга

Министерство внутренних дел Российской Федерации инициировало розыск основателя детского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Источник: Life.ru

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в документе.

При этом в официальном сообщении и в розыскной карточке не расшифровывается, какая именно статья Уголовного кодекса послужила основанием для объявления мужчины в розыск.

С 1965 по 2025 год Ефим Штейнберг руководил отрядом «Надежда», организовал Почётный караул у московского Вечного огня и пионерские парады на Красной площади, создал первую школьную агитбригаду, дал 1200 концертов, придумал массовые детские игры и операции, а также десятилетиями вёл авторский семинар для педагогов. В этом году ему исполся 81 год.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

