МВД объявило в розыск основателя отряда для подростков «Надежда» Штейнберга

С 1965 по 2025 год Ефим Штейнберг руководил отрядом «Надежда», организовал Почётный караул у московского Вечного огня и пионерские парады на Красной площади, создал первую школьную агитбригаду, дал 1200 концертов, придумал массовые детские игры и операции, а также десятилетиями вёл авторский семинар для педагогов. В этом году ему исполся 81 год.