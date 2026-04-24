У Пентагона столкнулись два автобуса

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека пострадали в результате столкновения двух автобусов возле Пентагона в Арлингтоне (штат Вирджиния). Как сообщил телеканал WUSA9, по меньшей мере 10 пострадавших являются сотрудниками Военного ведомства США.

Источник: AP 2024

Медики госпитализировали 18 человек, еще 5 медицинская помощь была оказана на месте.

Полиция Пентагона подтвердила информацию об инциденте и сообщила о полном закрытии транспортного терминала и станции метро возле военного ведомства.

