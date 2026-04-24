Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадо бизонов насмерть забодало двух женщин, собиравших фрукты

В индийском тигрином заповеднике Паламу бизоны напали на трёх женщин, собиравших фрукты в лесу. Одна из индусок вязла с собой на прогулку собак, которые начали лаять. Это спровоцировало животных, и они напали. Об этом пишет The Jharkhand Story.

Источник: Life.ru

Бизоны забодали двоих женщин на смерть, третья получила ранения. При этом собаки остались целы.

Как сообщают представители заповедника, это первый случай за 50 лет, когда бизоны расправились с людьми. С момента основания заповедника в 1970-х годах бизоны только пугали людей и повреждали машины, но жертв до этого не было.

Ранее Life.ru сообщал, что в ЮАР владелец сафари-парка Класери 65-летний Гэри Фримен стал жертвой разъярённого слона, поскольку отказался стрелять в животное. Слон затоптал мужчину. Когда животное ушло, туристы бросились к пострадавшему, но помочь ему уже не смогли.

