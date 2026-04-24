В Подмосковье ребёнок выпал из окна 9-го этажа вместе с москитной сеткой

В посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа в Подмосковье ребёнок погиб после падения из окна многоэтажки ЖК «Дубки». Об этом сообщает телеграм-канал «ОИНФО».

Рядом с телом была обнаружена москитная сетка. Полицейские проводят осмотр места происшествия, однако официальных комментариев по инциденту пока не поступало. По нашим данным, погибшему ребёнку было шесть лет, он выпал с окна 9-го этажа. Семья приехала в гости к бабушке.

Ранее Life.ru сообщал, что четвероклассник в Казани выпал из окна школы во время урока. В момент падения в классе находилась новая классная руководительница. По словам ровесников, прошлая учительница недавно уволилась.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.