На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО

По данным пресс-службы, вычислили шестерых фигурантов сотрудники управления по борьбе с IT-преступлениями ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии и участии регионального УФСБ.
«Злоумышленники организовали криминальный бизнес на поиске кандидатов для службы по контракту. Они отправляли людей в зону специальной военной операции, а затем похищали их единовременные выплаты — в том числе те, которые положены родственникам в случае гибели военнослужащего», — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в главке, фигуранты находили социально незащищенных граждан и убеждали заключать контракты. Среди задержанных есть и три женщины, вступившие в фиктивные браки, еще двое мужчин и одна женщина оформляли на себя банковские доверенности. В отношении них возбудили шесть уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, по местам их жительства в Челябинской и Свердловской областях проведены обыски.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ, члены ОПГ могли получить право на получение выплат более 80 миллионов рублей, суд в Челябинске избрал задержанным различные меры пресечения, в том числе и заключение под стражу.