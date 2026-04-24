Волжский производитель попался на махинациях с перевозкой куриных грудок

Нарушения способов хранения при перевозке мясных продуктов у одного из производителей в Волжском обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области.
Во время проверки системы «Меркурий» обнаружилось, что предприятие оформило транспортные сопроводительные документы для перевозки замороженных мясокостных блоков цыплят-бройлеров общим весом почти 11 килограммов. При этом в системе изначально был заявлен способ хранения этого продукта во время транспортировки, как «охлажденный». Такое расхождение могло привести к неправильному температурному режиму во время перевозки мясной продукции, а соответственно и появлению в обороте некачественного продукта.
Кроме того, это является нарушением закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента, определяющего критерии безопасности пищевой продукции. В связи с этим производитель получил предостережение о недопустимости подобных нарушений. А ранее под Волгоградом было «поймано» около 20 тонн сомнительного меда.