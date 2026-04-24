Имущество семьи экс-главы кубанского суда Чернова обратили в доход государства

Имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова обращено в доход РФ. Включено имущество его дочери, судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель, а также экс-супруги, президента нотариальной палаты Галины Черновой.

Источник: Life.ru

«В доход РФ обращено 6 земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м, 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 822,8 кв. м, 22 млн рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, 36 кг золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн рублей», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Это решение стало результатом антикоррупционного расследования, проведённого Генеральной прокуратурой.

Кроме того, бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель — дочь Чернова — оказалась под подозрением в сокрытии семейных активов, полученных коррупционным путём. Об этом стало известно из материалов судебного иска, о которых сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Ранее в Краснодаре суд принял решение об аресте имущества, связанного с бывшей судьёй краевого суда Еленой Хахалевой и её родственниками. Под арест попало имущество членов семьи, включая супруга, мать и сестру фигуранток.

