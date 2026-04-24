Имущество семьи экс-главы кубанского суда Чернова обратили в доход государства

«В доход РФ обращено 6 земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м, 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 822,8 кв. м, 22 млн рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, 36 кг золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн рублей», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.