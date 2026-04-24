Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми, один погиб

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале “26-го партийного съезда” на горе “Мунку-Сардык”. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщило министерство в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело ещё одного туриста данной группы, по уточнённой информации, группа состояла из семи человек.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. Отмечается, что на перевале «26-го партийного съезда» горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса.