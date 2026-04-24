Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми, один погиб

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале “26-го партийного съезда” на горе “Мунку-Сардык”. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщило министерство в канале на платформе «Макс».