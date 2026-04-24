Троих туристов, пропавших в Бурятии после схода лавины, нашли живыми, один погиб

«Спасатели обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале “26-го партийного съезда” на горе Мунку-Сардык. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело одного туриста данной группы», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, на восхождении была группа из семи человек. Трое из них избежали опасности и спустились, чтобы сообщить о случившемся. Четверо других попали под лавину. Группа не была зарегистрирована. Перед этим в регионе ожидались сильный ветер и обильные осадки.
