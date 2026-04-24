Звонок волжанина помог госавтоинспекторам поймать пьяного водителя без прав

Поймать нарушителя правил дорожного движения в Волжском помог звонок очевидца на «горячую линию» полиции. Подробности дела озвучили в главке МВД по Волгоградской области.
Очевидец заметил нетрезвого водителя, колесившего на Lada Granta по улицам города-спутника. Он поспешил сообщить о происшествии стражам порядка. Последние направили на указанное место патрульную машину ДПС. Госавтоинспекторы обнаружили автомашину, но ее водитель, заметив правоохранителей, бросил свой транспорт и пытался сбежать. Однако попытка не имела успеха.
В ходе задержания нарушителя оказалось, что 35-летний местный житель был не только пьян, но и не имел прав на управление автотранспортом. Его доставили в отдел полиции, а машину забрали на спецстоянку. Впоследствии суд, рассмотрев материалы административного дела в отношении нарушителя, отправил лихача под арест на 10 суток.
Неделей ранее в Волжском правоохранителя поймали еще одного пьяного любителя кататься на машине без прав, который пытался сбежать от них на иномарке.