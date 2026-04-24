МЧС: Спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии

Спасатели обнаружили живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Один из путешественников погиб. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале XXVI Партийного съезда на горе Мунку-Сардык. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и спустили в лагерь, где передали врачам, передает ТАСС.
Туристы сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и умерли от переохлаждения. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки. Все детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Утром 24 апреля МЧС по Бурятии сообщило, что лавиной накрыло четверых альпинистов. Позднее в Следственном комитете России сообщили, что группа туристов, которая попала под лавину, состояла из семи человек. Трое путешественников находились в стороне от схода лавины, но получили травмы. Им удалось связаться со спасателями по рации.