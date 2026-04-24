«Об этом уже никто не напишет». Полковник полиции в отставке расскажет всю правду о кровавых 90-х в Волгограде

Для справки. Виктор Лукин — полковник полиции в отставке. С 1982 по 2003 год работал в УВД по Волгоградской области, РУБОП при УВД по Волгоградской области, УФСНП по Волгоградской области на различных должностях. Награжден орденом СССР «За личное мужество». До «шестого отдела» служил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в Управлении ФСИН, где организовал первую группу быстрого реагирования (ГБР) — в Волгограде в тот период ещё не было СОБРа, ОМОНа, — которая освобождала заложников в СИЗО и в ИТК-19 (захват медработников). Помимо этого, курировал в оперативном сопровождении наиболее сложные объекты ФСИН. С учётом того, что в подразделении по борьбе с организованной преступностью возникла необходимость заниматься вопросами взаимодействия с данными подразделениями в целях обеспечения информации о наличии преступных замыслов, лиц готовящихся к освобождению, был приглашен в Шестой отдел, где занимался лидерами-авторитетами уголовно-преступной среды, находящимися на воле, и расследованиями заказных убийств, которые начались в 90-е.