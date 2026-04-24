Полицейские спасли 5 миллионов старушки от мошенников под Волгоградом

В отделении одного из крупных банков региона в Серафимовичском районе стражи порядка спасли деньги пенсионерки от передачи мошенникам, сообщает главк МВД Волгоградской области.
Сотрудники финансовой организации заметили нервничающую старушку, которая пыталась снять пять миллионов рублей. При этом внятно ответить на вопросы о том, зачем ей такая сумма наличными, женщина не смогла. Для выяснения обстоятельств и подстраховки руководитель отделения вызвал полицейских.
В ходе беседы с пенсионеркой оперативники поняли, что она находится под влиянием мошенников. Старушка пояснила стражам порядка, что деньге ей нужны для передачи якобы сотрудникам военкомата, чтобы получить медали погибшего сына. Сбережения пенсионерки удалось сохранить.
Ранее в Волгограде сотрудник службы судебных приставов помогла жителю Удмуртии сохранить свой миллион рублей.