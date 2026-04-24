Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти автобус с пассажирами столкнулся с фурой

В Ленобласти автобус с пассажирами столкнулся с фурой. В салоне находились около 10 человек, информация о пострадавших уточняется.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский автобус попал в ДТП с фурой в Гатчинском районе Ленинградской области. В салоне находились около десяти человек, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла на перекрестке. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль.

По предварительным данным, в автобусе находились примерно десять пассажиров. Медики оказывают помощь пострадавшим, их состояние пока не раскрывается.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в США при столкновении автобусов рядом с Пентагоном пострадали 23 человека, включая сотрудников ведомства.

