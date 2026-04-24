В Ленобласти автобус с пассажирами столкнулся с фурой

Пассажирский автобус попал в ДТП с фурой в Гатчинском районе Ленинградской области. В салоне находились около десяти человек, информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла на перекрестке. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль.
По предварительным данным, в автобусе находились примерно десять пассажиров. Медики оказывают помощь пострадавшим, их состояние пока не раскрывается.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в США при столкновении автобусов рядом с Пентагоном пострадали 23 человека, включая сотрудников ведомства.