В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения 24 апреля

Источник: Комсомольская правда

Временный запрет на обслуживание воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в пятницу временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в воздушных гаванях Волгограда и Калуги.

Днем 24 апреля ограничения для воздушных судов вводились в трех аэропортах Северного Кавказа. Прием и выпуск самолетов приостанавливали в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного и Магаса для обеспечения безопасности.

Напомним, в апреле этого года российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще. Ограничения уже вводились 290 раз, в основном из-за угрозы атаки дронов ВСУ.