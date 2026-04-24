Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти девушки-волонтера в Омске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти 35-летней девушки-волонтера после нападения в Омске. В ведомстве уточнили, что поручение дано руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву.
Следственные органы начали процессуальную проверку по факту гибели волонтера.
«Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК России», — уточнили в СК РФ.
Напомним, в конце марта двое нетрезвых мужчин с собакой напали на 35-летнюю волонтера-зоозащитницу, выгуливавшую своих собак. Инцидент произошел на улице 21-й Амурской в Омске. Женщину избили, а один из нападавших натравил на нее стаффордширского терьера. Девушка получила сотрясение, но от госпитализации отказалась, так как дома ее ждали пятеро питомцев. Позднее в соцсетях она жаловалась, что после нападения ее мучают головные боли. Волонтер призналась, что из-за состояния здоровья больше не может содержать собак, и просила забрать их хотя бы на время.
В пятницу на странице волонтера в соцсети появилась информация о том, что она умерла у себя в квартире. В УМВД по Омской области заявили, что на теле волонтера не нашли внешних признаков насильственной смерти.