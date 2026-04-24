Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти девушки-волонтера в Омске

Напомним, в конце марта двое нетрезвых мужчин с собакой напали на 35-летнюю волонтера-зоозащитницу, выгуливавшую своих собак. Инцидент произошел на улице 21-й Амурской в Омске. Женщину избили, а один из нападавших натравил на нее стаффордширского терьера. Девушка получила сотрясение, но от госпитализации отказалась, так как дома ее ждали пятеро питомцев. Позднее в соцсетях она жаловалась, что после нападения ее мучают головные боли. Волонтер призналась, что из-за состояния здоровья больше не может содержать собак, и просила забрать их хотя бы на время.