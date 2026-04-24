Человек погиб при столкновении автобуса и грузовика в Ленинградской области

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Гатчинском районе Ленинградской области один человек погиб и еще 10 пострадали. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе главном управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги.

— В автобусе находились 11 человек, в результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали, госпитализированы, — говорится в сообщении.

Движение в районе аварии было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции региона выясняют обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал ведомства.

В тот же день в результате аварии с участием шести автомобилей, включая три машины такси, на 23-м километре Киевского шоссе в Москве пострадал один человек.