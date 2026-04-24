В Ленинградской области погиб человек при столкновении автобуса с фурой

В Гатчинском районе Ленинградской области погиб человек в результате столкновения автобуса и фуры. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Авария произошла в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги. В автобусе во время инцидента находились одиннадцать человек. В результате ДТП десять пострадавших доставили в больницу.
Движение в зоне аварии перекрыто, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
Следственный отдел по городу Гатчина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
О столкновении фуры и пассажирского автобуса в Ленинградской области стало известно вечером 24 апреля.