На территории калужского предприятия произошло возгорание из-за обломков БПЛА

По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.
Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, значительных повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
Ранее пресс-служба Министерства обороны России заявила, что за девять часов над российскими регионами были сбиты 11 украинских БПЛА. Согласно данным ведомства, в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и в акватории Чёрного моря.
