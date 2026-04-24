Жителя Кировской области осудили за нацистское приветствие у Вечного огня

Установлено, что в августе 2025 года в городе Котельнич 18-летний юноша, находясь у мемориала Великой Отечественной войны с Вечным огнём, на глазах у посторонних людей показал нацистское приветствие. Свои действия он записал на камеру мобильного телефона, после чего опубликовал ролик в открытом сообществе одного из мессенджеров. Позднее фигурант повторил этот жест.