МЧС РФ показало кадры с места смертельного ДТП фуры и автобуса в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, ГУ МЧС по региону показало кадры с места ДТП.
По данным ведомства, погиб один пассажир, ещё десять человек получили травмы.
«В автобусе находились 11 человек, в результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса погиб, десять пострадали, госпитализированы. Движение перекрыто», — говорится в сообщении.
На месте ДТП находятся сотрудники МЧС. Причина и все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Гатчина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».