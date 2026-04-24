Один человек погиб и один пострадал при ДТП на Бесединском шоссе в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Бесединском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«На Беседенском шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.
Также перекрыто движение по двум полосам.
В столичной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в районе дома 3, строение 1. Водитель ВАЗа столкнулся с двумя автомобилями в попутном и одним автомобилем во встречном направлении. Погиб водитель отечественного авто, травмы получил его пассажир, который был госпитализирован.