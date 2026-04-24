На Бесединском шоссе в Москве столкнулись несколько авто, один человек погиб

Напомним, что на днях на Садовом кольце женщина на Mercedes-Benz GLE 450 протаранила несколько машин и сбила человека на электровелосипеде. В результате чего погибли мужчина, управлявший электровелосипедом, и женщина-пассажир одного из автомобилей. Суд арестовал женщину на 2 месяца.