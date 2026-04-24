На Бесединском шоссе в Москве столкнулись несколько авто, один человек погиб

В Москве на Бесединском шоссе произошло столкновение сразу нескольких автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
«На Беседенском шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого один человек погиб и один пострадал», — сообщил источник.
Кроме того, движение заблокировано на двух полосах.
В столичном управлении ГИБДД уточнили место аварии — дом 3, строение 1 на Бесединском шоссе. Отечественная легковушка (ВАЗ) протаранила две машины в попутном ряду и одну во встречном. Водитель отечественного авто скончался, а его пассажир, травмированный в ДТП, госпитализирован.
Напомним, что на днях на Садовом кольце женщина на Mercedes-Benz GLE 450 протаранила несколько машин и сбила человека на электровелосипеде. В результате чего погибли мужчина, управлявший электровелосипедом, и женщина-пассажир одного из автомобилей. Суд арестовал женщину на 2 месяца.