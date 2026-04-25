RT: Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области выросло до 19 человек

Число пострадавших в результате ДТП с фурой в Ленинградской области выросло до 19 человек. Среди них двое детей. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил RT источник.
— До 19 выросло число пострадавших в ДТП с фурой и автобусом в Ленобласти, среди них двое детей, — сказано в статье.
До этого сообщалось, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в Гатчинском районе Ленинградской области один человек погиб и еще 10 пострадали. Об передали в пресс-службе главном управлении МЧС РФ по региону. По данным ведомства, авария произошла в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги.
Движение в районе аварии перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции региона выясняют обстоятельства произошедшего.
В тот же день в результате аварии с участием шести автомобилей, включая три машины такси, на 23-м километре Киевского шоссе в Москве пострадал один человек.