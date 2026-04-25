В Днепропетровске произошел взрыв

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал».
По его информации, в результате взрыва мог начаться пожар.
В Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Сирены также работают в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
