Обломки сбитого дрона повредили крыши трех жилых домов в Калуге

Губернатор Шапша сообщил, что власти Калуги помогут восстановить поврежденные конструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Калуге в результате падения осколков сбитого беспилотника незначительно повреждены крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов», — написал губернатор в телеграм-канале.

Шапша отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в восстановлении поврежденных конструкций.

Ранее KP.RU сообщал, что в Самаре в результате атаки ВСУ была повреждена крыша многоквартирного дома, а также частично выбиты окна. По данным градоначальника Ивана Носкова, есть пострадавшие среди мирных жителей. После падения дрона было ограничено движение транспорта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
