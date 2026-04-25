Обломки сбитого дрона повредили крыши трех жилых домов в Калуге

В Калуге в результате падения осколков сбитого беспилотника незначительно повреждены крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.
«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов», — написал губернатор в телеграм-канале.
Шапша отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в восстановлении поврежденных конструкций.
Ранее KP.RU сообщал, что в Самаре в результате атаки ВСУ была повреждена крыша многоквартирного дома, а также частично выбиты окна. По данным градоначальника Ивана Носкова, есть пострадавшие среди мирных жителей. После падения дрона было ограничено движение транспорта.