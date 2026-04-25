В Одессе мужчины выпрыгивали из окон фитнес-клуба, спасаясь от людоловов

Напомним, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена ещё в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить уклонения мужчин призывного возраста от военной службы. В социальных сетях регулярно появляются кадры принудительной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за острого дефицита личного состава в армии рейды в общественных местах активизировались. Сами мужчины призывного возраста, в свою очередь, пытаются любыми способами покинуть страну, зачастую рискуя жизнью. При этом всё чаще происходят открытые столкновения граждан с военкомами. В обществе прочно закрепился термин «бусификация», а сотрудников ТЦК нередко называют «людоловами».