Проливные дожди затопили более 100 придомовых территорий и дорогу в Белореченске

Ранее сообщалось, что в городе Горячий Ключ сработала система экстренного оповещения. Это произошло из-за резкого подъёма уровня воды в реке Псекупс до опасной отметки. Руководство просит жителей подготовиться к возможной эвакуации из низин и переставить транспорт на возвышенности. Также жителей территорий, подверженных подтоплению, просят собрать документы и необходимые вещи. По данным некоторых источников, превышение опасной отметки уровня воды было зафиксировано также в других районах Краснодарского края.