Число погибших туристов при сходе лавины в Бурятии возросло до двух

Число погибших туристов при сходе лавины на горе в Республике Бурятия увеличилось до двух. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил источник «Известий».
Уточняется, что еще два человека числятся пропавшими.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Один из путешественников погиб. Об этом 24 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Уточняется, что в результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести.
Туристы сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и скончались от переохлаждения. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки.
Утром 24 апреля МЧС по Бурятии сообщило, что лавиной накрыло четверых альпинистов. Позднее в Следственном комитете РФ сообщили, что группа туристов, которая попала под лавину, состояла из семи человек. Трое путешественников находились в стороне от схода лавины, но получили травмы. Им удалось связаться со спасателями по рации.