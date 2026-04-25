Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших туристов при сходе лавины в Бурятии возросло до двух

Число погибших туристов при сходе лавины на горе в Республике Бурятия увеличилось до двух. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что еще два человека числятся пропавшими.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Один из путешественников погиб. Об этом 24 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Уточняется, что в результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести.

Туристы сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и скончались от переохлаждения. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки. Все детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Утром 24 апреля МЧС по Бурятии сообщило, что лавиной накрыло четверых альпинистов. Позднее в Следственном комитете РФ сообщили, что группа туристов, которая попала под лавину, состояла из семи человек. Трое путешественников находились в стороне от схода лавины, но получили травмы. Им удалось связаться со спасателями по рации.