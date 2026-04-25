На юге Москвы ВАЗ протаранил три автомобиля — водитель погиб

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса и грузовика. Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 с одной из региональных дорог. В результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса. Пострадали ещё десять человек, они госпитализированы. По предварительным данным, в автобусе находились одиннадцать человек. Движение на участке дороги перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.