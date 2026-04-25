Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 пострадавших в ДТП в Ленобласти доставлены в больницу, в их числе ребёнок

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с автобусом в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП с автобусом в Ленобласти госпитализированы 20 человек, включая одного ребенка. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок. По оперативным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии», — уточнил источник.

Еще пятеро, среди которых ребенок, обратились за медицинской помощью и были отправлены домой после амбулаторного приема. Напомним, в Гатчинском округе Ленобласти автобус столкнулся с фурой — ДТП произошло на пересечении трассы А-120 и дороги 41К-023 в Сяськелевском поселении. СК региона завел уголовное дело по статье о ненадлежащем качестве услуг.

Вечером 24 апреля на Бесединском шоссе в Москве столкнулись несколько машин. ДТП унесло жизнь одного человека, еще один получил травмы.