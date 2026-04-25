20 пострадавших в ДТП в Ленобласти доставлены в больницу, в их числе ребёнок

После ДТП с автобусом в Ленобласти госпитализированы 20 человек, включая одного ребенка. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок. По оперативным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии», — уточнил источник.
Еще пятеро, среди которых ребенок, обратились за медицинской помощью и были отправлены домой после амбулаторного приема. Напомним, в Гатчинском округе Ленобласти автобус столкнулся с фурой — ДТП произошло на пересечении трассы А-120 и дороги 41К-023 в Сяськелевском поселении. СК региона завел уголовное дело по статье о ненадлежащем качестве услуг.
