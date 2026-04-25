В Минздраве Дагестана сообщили о состоянии врачей, пострадавших при нападении

Ранее в Махачкале произошло нападение на сотрудников больницы имени Вишневского. Инцидент случился вечером 23 апреля. Мужчина с ножом нанёс ранения дежурившим травматологу и хирургу. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство медицинских работников. По данным ведомства, один из пострадавших находился в реанимации, состояние второго оценивалось как стабильное. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.