В Днепропетровске вновь произошли взрывы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал».
В Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Также сирены звучат в Киевской и Одесской областях. В красной зоне продолжают находиться Сумская, Харьковская и Черниговская области.
Воздушная тревога в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях была отменена.
Узнать больше по теме
