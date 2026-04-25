После атаки ВСУ на предприятии в Калужской области начался пожар

В Дзержинском округе Калужской области после атаки украинских беспилотников начался пожар на производственном предприятии. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор уточнил, что средствами противовоздушной обороны над Калужской областью были уничтожены три дрона ВСУ.
«После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал политик в телеграм-канале.
Шапша добавил, что на месте возгорания работают сотрудники МЧС. По его словам, пострадавших в результате атаки киевского режима нет.
Ранее KP.RU писал, что после ударов ВСУ начался пожар в порту Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Также пострадал один человек, его доставили в больницу.