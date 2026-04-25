Мужчина выстрелил в соседа сестры из-за поврежденных растений в Приморье

В селе Авангард на улице Сосновой произошла ссора между ранее не судимым 74-летним мужчиной и соседями его сестры из-за поврежденных около забора растений. Приморец достал самодельное огнестрельное оружие, выстрелил в грудь 40-летнему мужчине и скрылся на автомобиле. Скорая помощь доставила раненого в лечебное учреждение с поврежденным легким.
Полицейские передали ориентировку нарядам и прочесали частный сектор. Разыскиваемого нашли на территории гаражно-строительного кооператива. Оружие он успел закопать во дворе сестры. Во время осмотра участка обнаружили самодельную ручку-пистолет. Мужчина признался, что раньше работал фрезеровщиком и изготовил ее самостоятельно. Позже кинологи со служебно-разыскной собакой провели обыск в квартире мужчины и нашли четыре патрона.
«Собранные сотрудниками полиции материалы о незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, а также о покушении на убийство направлены в Следственный комитет», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания.