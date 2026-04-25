В Ленобласти число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой достигло 20 человек

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, среди госпитализированных есть ребёнок. Он уточнил, что часть пострадавших получила помощь амбулаторно. Медики оценивают состояние нескольких пациентов как тяжёлое. В одной из больниц остаются трое человек.
«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребёнок. По оперативным данным, пятеро из них в тяжёлом состоянии», — приводит его слова ТАСС.
В Ломоносовской больнице также сообщили об увеличении числа погибших до двух. Специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что авария с участием автобуса и грузовика произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Столкновение зафиксировали на перекрёстке трассы А-120 и региональной дороги. По первоначальным данным, погиб один человек, ещё десять пострадали. В Ленинградской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП.
